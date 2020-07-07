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Культура

Что ждет Волышово и псковские памятники ЮНЕСКО: интервью с Вадимом Нэдиком. Часть 2

07.07.2020 12:04|ПсковКомментариев: 0

Чуть больше месяца прошло с момента назначения Вадима Нэдика на должность исполняющего обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Нельзя сказать, что для региона он был «темной лошадкой»: до этого Вадим Анатольевич успел месяц отработать на посту заместителя главы комитета (ею была на тот момент Наталья Тихомирова). Тем не менее его назначение стало полной неожиданностью для многих и вызвало самый пристальный интерес к его фигуре.

В эксклюзивном интервью, данном Псковской Ленте Новостей, Вадим Нэдик развеял некоторые слухи, подтвердил часть домыслов, рассказал, почему чувствует себя псковичом, а главное - поделился своим пониманием проблематики, которой занимается комитет в настоящее время. Представляем вашему вниманию вторую часть нашего разговора. Первую можно почитать ЗДЕСЬ >>>

Возрождение

- Не успели вы заступить на должность, как в область приехал с визитом Сергей Степашин, являющийся председателем Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Каковы ваши впечатления от встречи с ним? К каким результатам удалось прийти по итогам переговоров?

- АНО «Возрождение» существует уже полтора года. За это время комитетом было выдано 33 задания на производство работ по сохранению 17 ОКН. Первое, что предстояло, - разработка проектной документации. Это дело очень дорогостоящее, серьезное и неспешное, так как речь идет о памятниках. Время не было потрачено зря: сейчас нами уже выдано три разрешения на проекты, в том числе сейчас работы идут в Псково-Печерском монастыре.

Комитет занимается координацией деятельности АНО «Возрождения», мы оказываем им организационную помощь, кроме того, все проекты будут проходить наше согласование. Комитет будет участвовать и в приемке выполненных работ.

- В ходе совещания обсуждалась судьба многих памятников, в том числе усадьбы Строгановых в Волышово. Какие решения были озвучены в связи с этим объектом?

- Сейчас речь идет о первоочередных противоаварийных работах, потому что стоимость проекта реставрации этого ансамбля колоссальна. Единовременно мы такую сумму не получим. Кроме того, там нужно начинать с подготовки очень серьезной проектной документации по сохранению ансамбля.

Поэтому пока речь идет о противоаварийных работах. Мы разберем поврежденную кровлю, вывезем весь мусор, лепнину, которая обрушилась, соберем и обеспечим ее сохранность, закрепим ту лепнину, которая есть сейчас, закроем все оконные и дверные проемы, может, даже по кровле противоаварийные мероприятия начнем. Также планируется огородить объект, чтобы ограничить доступ к нему, в том числе в целях безопасности граждан. Это то, что касается этого года.

Включая проектные работы, это может обойтись в 3 млн рублей. Мы хотим до 1 декабря все завершить. Пока все идет по плану - есть уже проектная организация, которая занимается всеми этими вопросами.

- Что будет сделано в Псково-Печерском монастыре?

- Пользователю - религиозной организации «Свято-Успенский Псково-Печорский мужской монастырь» Псковской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) выданы задания на проведение работ по сохранению 19 объектов культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря», XIV-XX вв.

Заданиями предусмотрено проведение работ по ремонту реставрации и приспособлению для современного использования, включая первоочередные противоаварийные работы.

ЮНЕСКО - наше все

- 7 июля прошлого года ценность псковских памятников архитектуры признала мировая общественность: 10 храмов были включены в список ЮНЕСКО. Работа, связанная с этим событием, была начата еще прошлой командой комитета. Что было сделано и что планируется сделать в ближайшее время в связи с этими памятниками?

- В отношении псковских памятников ЮНЕСКО необходимо проведение ремонтных, реставрационных работ и работ по приспособлению для современного использования в объемах, соответствующих их техническому состоянию.

Из указанного перечня выбраны пять приоритетных объектов, в отношении которых в 2019 году регионом совместно с пользователями - Псковской епархией и ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» были поданы заявки в Министерство культуры РФ на финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия из федерального бюджета на 2020 год в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 2013-2020 годы.

Заявки находятся на рассмотрении в Министерстве культуры Российской Федерации.

В настоящее время начались работы по сохранению одного из объектов ЮНЕСКО - церкви Косьмы и Дамиана с Примостья.

Заявки комитета на финансирование работ по памятникам ЮНЕСКО:
 
1. Заявка № 60-256764 - на разработку проектной документации для завершения реставрации на объекте культурного наследия федерального значения «Преображенский собор», XII в., требуемый объем финансирования - 9 403 922,41 руб.;
 
2. Заявка № 60-256766 на проведение работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия федерального значения «Преображенский собор», XII в., требуемый объем финансирования - 3 307 433,34 руб.;
 
3. Заявка № 60-251653 на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья», XV - XVII вв., требуемый объем финансирования - 79 390 000,0 руб.;
 
4. Заявка № 60-252016 на разработку проектной документации , по реставрации объекта культурного наследия федерального значения I «Церковь Михаила Архангела с колокольней», XIV в., требуемый объем финансирования - 12 339 900,0 руб.;
 
5. Заявка № 60-254972 на разработку проектной документации по реставрации, включая ремонт крыши на объекте культурного наследия федерального значения «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 г.», 1240 г., требуемый объем финансирования - 6 800 000,00 руб.;
 
6. Заявка № 60-235119 на корректировку проектной документации I на реставрацию и приспособление для современного использования I объекта культурного наследия федерального значения «Собор Рождества I Богородицы», XVI в., требуемый объем финансирования - 6 318 238,21 руб.

- Поделитесь, пожалуйста, какие работы ведутся сейчас на объекте «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья»?

- В 2018 году за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)», по государственному контракту между ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ООО «ПромЖилСтрой» (г. Псков) была разработана проектная документация на проведение работ по ремонту и реставрации памятника.

Проектная документация (эскизный проект) была рассмотрена на заседании Научно-методического и экспертного Совета при нашем комитете, в основном была одобрена и рекомендована к дальнейшей работе, с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Совета.

В основу проекта реставрации звонницы были положены проведенные комплексные научные исследования.

Документальные материалы, выявленные в процессе историко-архивных исследований, не позволили точно определить внешний облик первоначальной звонницы. Учитывая это, при реставрации звонницы, проектной организацией ООО «ПромЖилСтрой» было принято решение за аналог использовать звонницу церкви Богоявления со звонницей, поскольку данный объект находится в непосредственной близости и одного периода постройки с исследуемой звонницей. Кроме того, оба объекта сильно пострадали во время пожаров 1507 и 1547 гг., что может говорить о том, что при восстановлении данных объектов использовались одни и те же архитектурные решения и приемы, а в восстановлении объектов принимали участие одни и те же строители.

Кроме того, при восстановлении четырехпролетного яруса звона в части декоративного оформления проемов звона за аналог используется ОКН федерального значения «Большая звонница» 1540 года, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря».

Проектная документация имеет положительное заключение историко-культурной экспертизы, в установленном законом порядке рассмотрена и согласована комитетом. В настоящее время за счет средств федерального бюджета, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 2013-2020 годы, по государственному контракту между ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Аркада-НТ» (г. Москва) на памятнике проводятся реставрационные работы. Срок окончания работ, согласно выданному разрешению, - 25 ноября 2022 года.

Сотрудниками комитета осуществляются мероприятия по систематическому наблюдению за проведением работ.

Музеев много не бывает

- Еще одна обсуждаемая тема, связанная с памятниками, - возможность их музеефикации. Участвует ли комитет в данной работе?

- О планах по музеефикации Кремля, конечно, лучше и полнее расскажут в Псково-Изборском музее-заповеднике, в пользовании которого находится основная часть объектов за исключением Троицкого собора и колокольни.

Вопрос о возможности музеефикации ансамбля Кремля выносился на рассмотрение Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области с 2015 года. В марте 2016 года на заседании Общественного совета директором Псковского государственного музея-заповедника был представлен проект концепции музеефикации Псковского кремля (далее - концепция), включающий в себя как предложения по реконструкции объектов ансамбля Псковского кремля, так и по музеефикации его объектов (Власьевская башня, южная стена Довмонтова города, башня Святых ворот, Приказная палата, основания храмов и гражданских построек Довмонтова города, Перси, захабы, Вечевая площадь, Средняя башня, Кутняя башня (Кутекрома), Плоская, Высокая и Варлаамовская башни).

Введение в музейный оборот 5-7 башен, организация экскурсионного движения по стенам, обустройство интерактивных площадок позволило бы увеличить рост посещаемости объектов на 50-70 тысяч человек в год при текущем количестве в 450 тысяч.

Одним из основных пунктов концепции было создание второго входа в Кремль — Смердьего захаба. Существенные коррективы в проект концепции внесли итоги археологических исследований, проведенных ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» в 2016 году на территории Кремля. По итогу работ установить нахождение так называемого Смердьего захаба и Смердьих ворот не представилось возможным. Планируемая территория раскрыла местоположение более позднего так называемого Владычного двора, постройки которого не позволяют раскрыть глубину культурного слоя ниже. Исследованная территория включена в туристические маршруты и перечень объектов показа.

На сегодняшний день реализация концепции поддерживается Псковским музеем-заповедником. Отдельные мероприятия могут быть выполнены по завершении реставрационных работ на объектах ансамбля Кремля.

- Что ждет Палаты Постникова?

- Палаты Постникова с территорией двора по окончании работ планируется использовать как объекты музейного экскурсионного показа с интерактивными программами для разных групп посетителей.

Палаты Постникова (Мешок 1) - экспозиционно-выставочный комплекс с театром исторических миниатюр, экспозицией по истории палат, выставками из фондовых собраний Псковского музея - книжного наследия, нумизматики, кладов.

На второй площадке Палат (Мешок 2) появится музейный комплекс «Мешок историй» для работы с разными категориями посетителей - дошкольниками и школьниками разного возраста, семьями с детьми, с людьми маломобильных групп.

Юридический ликбез

- Вам уже пришлось на практике столкнуться с нарушениями пользователей в отношении памятников. Как планируете выстраивать работу - будете ли чаще выходить в суды по инцидентам, ужесточать штрафы? 

- Я бы ушел от термина «ужесточение». Наказаний много, и они ощутимые, серьезные и неприятные для нарушителей. Суд всегда исходит из того, насколько велика общественная опасность действий пользователя и какой вред был нанесен памятнику. Например, история с повреждением окна в храме Жен-Мироносиц. Здесь точно никакого злого умысла не было. Пользователь хотел произвести ремонт. А вот когда мы говорим об умышленном повреждении, том же поджигательстве, - другое дело: за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Я думаю, что многие проблемы вызваны правовым нигилизмом пользователей. Необходимо усилить работу по минимизации юридической неграмотности людей, в том числе в части популяризации охраны памятников, разъяснения положений законодательства. Половина из тех, кто попадает в такие ситуации, даже не в курсе, что они несут ответственность за свои действия. Граждане иногда азы не знают.

Задача номер один

- Какие псковские памятники вы бы включили в число тех, которые требуют в настоящее время первоочередного внимания комитета, являются приоритетными?

- Таких объектов - масса. Например, усадьба Строгановых в Волышово - задача номер один. Пороховые погреба и колокольня Троицкого собора - на повестке дня номер один.

Церковь Косьмы и Дамиана - тоже номер один. Хорошо, что в случае с этим храмом работы рассчитаны на 3 года, и мы сможем наблюдать за динамикой работ: это жемчужина, памятник, который тесно связан с историей Пскова.

Я очень внимательно смотрю за тем, как, к сожалению, затянулась реставрация на куполе храма Сергия Радонежского, где лемех до сих пор не доделан. Проблема возникла из-за карантинных мер: рабочие из Белоруссии, с которыми были заключены контракты на эти работы, оказались за границей. 

Те работы, где выданы задания, беспокойства, в общем, не вызывают. А вот, например, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы требует пристального внимания. Это очень серьезный, знаковый объект.

Могу назвать еще Мелетово. Наша главная задача сейчас - сохранить храм Успения Пресвятой Богородицы. Рядом с ним есть еще один храм -  Святой Троицы Живоначальной. С ним будет очень сложная работа по передаче пользователю.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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