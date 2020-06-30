Культура

В Пскове подвели итоги международного конкурса юных исполнителей

Подведены итоги VIII Международного конкурса юных исполнителей, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, который проходил в Пскове дистанционном формате с 15 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском колледже искусств.

В этом году конкурс проводился в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ, ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. Валерия Халилова и Центра развития социальных проектов.

В финале конкурса приняли участие 57 молодых музыкантов из ДМШ и ДШИ Псковской, Тверской, Смоленской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, студенты музыкального колледжа им. Хейно Эллера (Тарту, Эстония), Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н .А. Римского-Корсакова, Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, Смоленского музыкального училища им. М. И. Глинки, Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского.

Конкурсные прослушивания прошли по четырем номинациям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, академический вокал, духовые инструменты.

Видеозаписи конкурсных выступлений молодых музыкантов оценивало высокопрофессиональное жюри.

Церемония открытия конкурса состоялось 22 июня на платформе Zoom и дублировалось на официальном YouTube канале Псковского областного колледжа искусств.

К участникам конкурса, членам жюри, организаторам и гостям обратились: президент ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. Валерия Халилова, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств Михаил Брызгалов и председатель комитета по культуре администрации Псковской области Жанна Малышева.

Кульминацией церемонии открытия конкурса стал концерт членов жюри, в котором прозвучала камерная инструментальная и вокальная музыка Антонио Вивальди, Георга Вагензейля, Бернхарда Крузеля Франца Шуберта, Франца Штрауса, Ференца Листа, М. И. Глинки.

В формате видео конференций на платформе Zoom 28 и 29 июня прошли круглые столы и мастер-классы членов жюри. Участники обсудили с конкурсные выступления юных музыкантов, а также общие проблемы музыкального исполнительства, касающиеся преодоления сценического волнения, совершенствования техники, эмоционально-образной трактовки произведений.

Спикеры дали советы участникам по выбору репертуара на новый учебный год, техническим моментам при записи конкурсных видео. Конкурсанты, в свою очередь, активно задавали вопросы профессионалам, внимательно слушали их подробные практические рекомендации. Членами жюри каждой номинации были оглашены результаты конкурсных прослушиваний.

В заключительный день конкурса организаторы поздравили лауреатов с желанной победой, для которой все участники приложили много усилий, а также представили вниманию зрителей Финальный гала-концерт лауреатов в трех частях.

По словам участников конкурса и их родителей, приславших организаторам свои отзывы, этот конкурс стал для юных исполнителей серьезным стимулом к дальнейшей работе. Все они выразили благодарность за искренний интерес и индивидуальный подход к каждому ребенку, отметили удивительно доброжелательную атмосферу мастер-классов и профессионализм выступивших спикеров.

Напомним, Международный конкурс юных исполнителей проводится в Пскове с 1996 года. За более чем 20-летнюю историю этот проект, направленный на поиск талантов, приобрел статус международного и прославил около тысячи юных музыкантов не только из различных регионов России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана и Молдовы.