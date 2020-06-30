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Культура

Завершается работа над диорамой «Ледовое побоище» для музея в Псковской области

05.07.2020 17:26|ПсковКомментариев: 0

О работе над созданием музея, посвященный Ледовому побоищу, рассказал руководитель проекта, председатель правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», руководитель Общественного фонда «Братский корпус Николая Чудотворца» Олег Титберия.

Фото: газета «Гдовская заря»

Под строительство музея был приобретен участок земли вблизи исторического места сражения. Сейчас практически готов его главный экспонат - диорама «Ледовое побоище». Создателем полотна стал главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Работа над диорамой велась с 2008 года, а в 2018 году она была впервые представлена широкой публике в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга, пишет газета «Гдовская заря».

«Идея создать диораму появилась более 10 лет назад. Свою работу художник начинал с небольших набросков, эскизов. Потом все было перенесено на единое полотно высотой 4 метра и длиной 15. Два года оно демонстрировалось в артиллерийском музее, где Евгений Емельянов продолжал работу над ним. В настоящее время диорама уже покинула здание музея. Само полотно дописано - предстоит еще дорабатывать макетную часть, - рассказал Олег Титберия.

Для крепления диорамы и последующей транспортировки экспоната была изготовлена сложная инженерная конструкция. После снятия полотна с дугообразного подрамника диорама наматывается на специальный вал, а тот в свою очередь, укладывается в специальный корпус.

«Наш объект, с конструктивной точки зрения, - совершенно нестандартный продукт», - подчеркнул собеседник. В Псковскую область экспонат будет доставлен, как только будет готово здание музея. На территории, выбранной под строительство этого объекта, уже проведены геологические работы. Также состоялся конкурс на проект здания, в котором приняли участие около 10 архитектурных компаний Санкт-Петербурга. Недавно были подведены итоги, и принято решение с одной из компаний продолжить работу.

До проведения всех экспертиз говорить о том, каким будет здание музея рано. Но Олег Титберия отметил, что «музей точно будет не одноэтажным, но в то же время он и не будет высотным»: «Берег Чудского озера достаточно равнинное место и удивлять современной сумасшедшей архитектурой не хотелось бы. Важен реальный рельеф, который существовал, важно понимание уникальности этого места. Мы хотим, чтоб это было исторично, художественно, эстетично».

Центром экспозиции, как отмечалось выше, станет диорама Ледового побоища: масштабное живописное полотно и его трехмерное продолжение — бутафорский снег и лед, фигуры рыцарей и русских воинов, кусты и камни. Другие залы музея будут наполняться живописными полотнами, отражающими русское воинство XIII века. В том числе, будут представлены и эскизы Евгения Емельянова к диораме, а также работы других современных художников, которые занимаются эпохой средневековья. Эти живописцы представят зрителям современный взгляд на события прошлого.

В других залах планируется разместить макеты вооружения, обмундирования русских воинов и тевтонских рыцарей. Часть таких экспонатов будет заказываться у реконструкторов, людей, которые воссоздают предметы быта, оружие, доспехи.

«У нас есть друзья партнеры в деревне Самолва, которые нам помогают решать многие организационные вопросы. С гдовской администрацией налажен хороший контакт и взаимопонимание. Также мы консультируемся с историками, рассматриваем различные трактовки самого события. Каждая научная идея имеет право на существование. Конечно, для нас и для всех историков основой изучения места Ледового побоища является экспедиция Георгия Караева, которая проводилась в Желченском заливе на рубеже 1950-1960 годов. Но многие вещи тогда невозможно было узнать чисто технически. Надеемся, что современное оборудование позволит продолжать делать открытия, уточнять какие-то детали и факты, - сказал Олег Титберия.

«Мы уже не можем уверенно говорить о том, что в следующем году музей будет открыт. Но проект не закрывается. Мы работаем и обязательно доведем начатое до конца», - добавил он.

Площадь полотна - 60 квадратных метров. Холст пришлось сшивать из 6 частей. На подрамник его натягивали в десять рук. Основную часть работы Евгений Емельянов проделал сам, лишь на больших участках фона немного помогла супруга, тоже художник. На создание масштабной диорамы у живописца ушли сотни тюбиков с краской.

Теги: #Гдовский район #музей #Ледовое побоище
Источник: Псковская Лента Новостей
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