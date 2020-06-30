Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира

Американская компания Frontier Communications опубликовала результаты своего исследования по предпочтениям зрителей ста стран мира, показавшего какие фильмы девяностых киноманы чаще всего ищут через поисковики.
Материал размещен на сайте компании, и из него следует, что в фаворитах - «Форрест Гамп» Роберта Земекиса, который чаще всего искали зрители в 22 стран - от Армении и Литвы до Того и Непала.
Вторая строчка - живодерская семейная комедия «Один дома», которой чаще всего интересовались в двадцати странах, включая Украину, Грузию, Латвию, Танзанию и Гану, пишет «Российская газета».
«Бронза» этого своеобразного чарта у «Парка Юрского периода» 1993-го - лента лидер в шестнадцати странах, в том числе в Исландии и Мозамбике.
Далее идут мистическая мелодрама с Деми Мур «Привидение» (12 стран), «Титаник» (11), первые «Люди в черном» (8), «Король Лев» (7) и «Аладдин» (3).
По одной стране «набрали» второй «Терминатор» (Япония) и «Армагеддон» (Новая Зеландия").