Культура

Библиотеки Пскова получили в дар «Колбаскино чудо»

Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова получили подарок от издательства «БерИнгА» и Леонида Сороки – новую книгу детских стихов «Колбаскино чудо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, это собрание лучших произведений поэта, как из совсем новых, так и опубликованных ранее, включая стихотворную сказку «Приключения амстердамского кота Тома». Атмосферу и настроение стихотворений точно передают яркие, эмоциональные, а иногда по-хорошему хулиганские иллюстрации замечательной художницы Юлии Щигал.

«Вы видели август с зонтиком под мышкой? А стрижей, стригущих ветви ивы? Вы слышали песенку непослушания? А с дождиком разговаривать умеете? Нет? Тогда вам повезло! Все это – и еще многое другое – вы увидите, услышите и сумеете, когда прочтете собранные в этой книжке стихи…» - так написал о новой книге детский поэт Виктор Лунин.

Леонид Моисеевич Сорока – поэт и журналист, автор книг для детей, книг лирики и иронических стихов. 2 июля 2020 года отметил свой юбилей. Леонид Сорока - член Союза русскоязычных писателей Израиля, член Международного ПЕН-клуба.

Детские стихи поэта Леонида Сороки в свое время тепло встретили признанные классики поэзии для детей Валентин Берестов и Владимир Орлов. Детские стихи были опубликованы в журналах «Колобок», «Мурзилка», «Крокодил», «Нева» и др. Книги для детей выходили в издательствах «Малыш», «Махаон», «Веселка». В 2014 году вышла книга «Монетки на ветке» в издательстве «От А до Я».

Немало популярных детских песен написано на стихи поэта. В театрах были поставлены мюзиклы, в которых Леонид Сорока является автором либретто.