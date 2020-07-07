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Культура

Губернаторский оркестр в Пскове получил первую партию музыкальных инструментов

07.07.2020 12:52|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 7 июля, провел встречу с коллективом Губернаторского симфонического оркестра, в ходе которой передал исполнителям первую партию новых музыкальных инструментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона поприсутствовал на репетиции, которые возобновились после снятия ряда ограничительных мер, и передал музыкантам контрабас, басовый тромбон и бас-кларнет, а также ряд специализированного оборудования, в том числе микшерный пульт, стойки, пюпитры.

Михаил Ведерников обратил внимание, что остальная часть музыкальных инструментов, прибудет в регион в конце августа. Это позволит укрепить материальную базу оркестра, повысить качество его звучания, расширить репертуар. Инструменты были приобретены при поддержке Фонда Святой княгини Ольги.

«Мы по возможности будем обновлять материальную базу коллектива, чтобы Губернаторский оркестр звучал достойно, чтобы музыкальные инструменты не ограничивали ваши умения и ваши таланты, а зрители могли наслаждаться музыкой в полном объеме», — подчеркнул глава региона. В рамках торжественной церемонии Михаил Ведерников также отметил наиболее выдающихся исполнителей оркестра, вручив им почетные грамоты губернатора и благодарственные письма администрации.

В свою очередь художественный руководитель и главный дирижер оркестра Николай Хондзинский поблагодарил главу региона за помощь в обновлении инструментальной базы и добавил, что уже сегодня контрабасисты на репетиции зазвучат по-новому.

Говоря о творческих планах коллектива, Николай Хондзинский рассказал, что оркестр готовит ряд концертов на открытом воздухе, наиболее значимый из них - фестиваль музыки на воде, который будет проведен на грант министерства культуры РФ. «Технических сложностей быть не должно. Мероприятие на улице. Мы готовы соблюсти любые условия. Состав оркестра сокращенный. Первого августа мы готовимся к традиционному концерту «Лавандовая ночь», - сообщил дирижер и выразил надежду, что корректив скоро сможет начать работу со зрителями.

Глава региона обратил внимание, что это зависит от эпидемической обстановки. «Мы делаем все, чтобы максимально быстро раскрыть экономику, чтобы работали театры, филармония. По всему миру туризм получил серьезный удар, существуют ограничения в передвижении между странами. В этих условиях надо развивать внутрироссийский туризм, а для этого нужны событийные мероприятия, поэтому то, что делает оркестр — может стать визитной карточкой региона», — заметил Михаил Ведерников.

Напомним, что Губернаторский симфонический оркестр Псковской области насчитывает 60 профессиональных музыкантов. Наименование «Губернаторский» коллективу присвоено указом, который в конце декабря прошлого года подписал глава региона Михаил Ведерников. Решение принято в целях дальнейшего развития музыкального искусства на территории региона и повышения престижа ведущего профессионального музыкального коллектива, который представляет область на мероприятиях различного уровня.

Теги: #музыка #филармония #оркестр
Источник: Псковская Лента Новостей
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