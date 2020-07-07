Культура

Подрядчик устранит недоделки при реконструкции Псковской областной библиотеки в течение двух недель

Подрядчик устранит недоделки при реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки в течение двух недель. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, объект введен в эксплуатацию еще в апреле. «Все строительные работы там завершены, но недавно состоялся конкурс на выполнение работ, не учтенных в основном проекте. Это небольшой контракт на 3,5 млн рублей. Необходимость доделок выявилась в этом году. Это те работы, без которых эксплуатация объекта возможна, но облик здания будет выглядеть незавершенным. Сейчас подрядчик приступил к работам. Планируем, что он завершит их через неделю-две», - рассказал гость студии.

В целом, отметил он, библиотекари активно благоустраивают обновленную библиотеку: «книжечки расставляют, занавесочки вешают, ставят цветы». В обновленном здании будет громадный книжный фонд, совершенные системы вентиляции и пожаротушения. Кроме того, в здании появился лифт.

«В библиотеке теперь очень приятно находиться. Надеюсь, она станет местом притяжения псковичей и местом их общения. Там есть залы, предназначенные именно для этого. Это не читальные залы в привычном понимании, а помещения с более современным и неформальным подходом. Надеюсь, эта реконструкция изменит наше восприятие этого здания как библиотеки», - заключил Сергей Грахов.