Культура

Четверо псковичей участвуют в литературном конкурсе «Золотой Витязь»

Четыре псковских писателя вошли в длинный список XI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Псковскую область на этом престижном литературном форуме представляют поэты Андрей Бениаминов и Вита Пшеничная, вошедшие в длинный список номинации «Поэзия», прозаик Анатолий Рахматуллин — в номинации «Литература по истории славянских народов» и велмколучанин Андрей Канавщиков - в номинации «Публицистика».

Всего в адрес организационного комитета XI Международного славянского литературного Форума «Золотой Витязь» поступило 188 произведений из России, Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, ДНР, Италии, Китая, ЛНР, Молдовы, Польши, Сербии, США, Украины.

Экспертный совет XI Международного славянского литературного Форума «Золотой Витязь» сформировал длинный список авторов и произведений, допущенных для участия в номинациях «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Литература по истории славянских народов», «Литературоведение», «Художественный перевод», «Литературные киносценарии».