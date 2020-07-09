Культура

«Невидимый камертон» представляет читающей России музей-заповедник «Михайловское»

Силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» увидел свет новый, уже 78-й с начала издания этой научно-популярной серии, выпуск «Михайловской пушкинианы», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

На первой странице обложки — репродукция работы Владимира Алексеева «Аллея Керн» (1983). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В сборник «Невидимый камертон» вошли материалы XXII и XXIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко, которые состоялись в Пушкинском заповеднике в прошлом, 2019-м, и в нынешнем году и носили названия «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры России» и «Друзья святых пенатов» соответственно. Есть в сборнике и еще один, традиционный для этого издания раздел — «Из научных изысканий». В него включены три статьи, подготовленные сотрудниками Пушкинского заповедника и коллегами пушкиногорских музейщиков по изучению и популяризации отечественной культуры.

Невидимым же камертоном, пояснил в библиографическом описании книги ее редактор, первый послевоенный директор заповедника С. С. Гейченко называл тот «художнический и нравственный ориентир», который неизменно вырабатывается в соприкосновении с Пушкиным, с его творчеством.

Часть материалов новой книги — страницы своего рода «музейной летописи». Эти публикации рассказывают о подвижническом труде людей, которые как в мирные, так и в революционные или в военные, в самые сложные для Отечества времена, выполняли свою высокую миссию: спасали и хранили материальные и нематериальные «объекты» культурного наследия России.

Есть в сборнике и интересные современные наработки — например, сообщения об опыте продвижения музейных ресурсов в цифровой среде, о возможности представления исторических ландшафтов средствами кинематографа, в том числе в художественных фильмах, etc.

Среди авторов сборника — пушкинисты, историки, искусствоведы, культурологи, представители других сфер науки. Это работники музеев и библиотек, преподаватели высшей школы и сотрудники научно-исследовательских институтов и центров, кураторы культурных фондов и проектов разного уровня. Наряду с публикациями, подготовленными докторами и кандидатами наук, в книге есть статьи, написанные начинающими исследователями, например, аспирантом Санкт-Петербургского государственного института культуры и даже студентом этого же вуза. Российская «география» новой «Михайловской пушкинианы» — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тульская область, Псковская область (Псков, Пушкинские Горы, Опочка). Зарубежную науку в сборнике представляют вильнюсские (Литовская Республика) коллеги святогорских музейщиков, а также гость из Италии, доктор филологических наук, профессор государственного университета Восточного Пьемонта (Верчелли, Италия) Стефания Сини.

Объем новой книги — 16 печатных листов. Издание иллюстрировано, в том числе и редкими фотографиями из собрания музея-заповедника «Михайловское», Всероссийского музея А. С. Пушкина на Мойке, Литературного музея А. С. Пушкина в Вильнюсе, музея-заповедника «Абрамцево».

В Пушкинском заповеднике также добавили, что «бумажная» книга новой «Михайловской пушкинианы» отпечатана в Псковской областной типографии скромным тиражом в триста экземпляров. В цифровой версии сборник традиционно доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте «Михайловского».