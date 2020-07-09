Культура

Организаторы отменили международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» в Пскове

Председатель оргкомитета международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» Андрей Семенов сообщил Псковской Ленте Новостей о том, что мероприятие отменено.

«Мы надеялись и верили, что ситуация в стране изменится к лучшему и фестиваль всё же состоится в заявленные даты - 31 июля, 1 и 2 августа, - пояснил организатор. - Но неоднозначная ситуация в мире, стране, отсутствие разрешения на проведение массовых мероприятий в регионе, заставляет нас по объективным причинам отказаться от проведения гала-концерта».

«Переносить опен-эйр на октябрь-ноябрь 2020 года, по понятным всем причинам, нереально, - заметил Андрей Семенов. - Среднемесячная температура северо-запада этого просто не позволит, да и слухи о второй волне COVID19 небезосновательны». Впрочем, как отмечают организаторы, концерт может быть перенесен на июнь следующего года.

В ближайшее время будет организован возврат всех купленных онлайн билетов. Ссылка и описание процедуры появится в группе фестиваля https://vk.com/dobro_rock.

Напомним, международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» проводится с 2013 года. В фестивале уже приняли участие более 200 групп.