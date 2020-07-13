Культура

Новый тег появился на страницах «Михайловского» в соцсетях

Новая рубрика-тег «#Единица_хранения» появилась на официальных страницах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях. Так как премьера этой рубрики, предназначенной для показа редких фондовых предметов, состоялась в День освобождения поселка Пушкинские Горы, Пушкиногорского района и Пушкинского заповедника от немецко-фашистских захватчиков, то первым представленным в ней экспонатом стал экземпляр памятной медали «30 лет освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Аверс и реверс памятной медали, изготовленной по эскизу Василия Звонцова. Предмет из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Создали медаль по эскизу В. М. Звонцова выдающегося русского советского художника-графика, фронтовика, друга Пушкинского Заповедника и персонально его легендарного директора С. С. Гейченко, также участника Великой Отечественной. По заказу Пушкиногорского РК КПСС памятный знак был изготовлен и отит в литейной мастерской, расположенной в городе Тарту (тогда — Эстонская ССР) ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Интересно, что райком выделил заповеднику только пятьдесят таких медалей — «…для вручения почётным гостям, руководству министерства культуры и передачи литературным Пушкинским музеям федерации» (из письма С. С. Гейченко начальнику управления музеев министерства культуры РСФСР А. И. Ермолаеву от 5 июля 1974 года).

Отметим, что в День освобождения поселка Пушкинские Горы, Пушкиногорского района и Пушкинского заповедника от немецко-фашистских захватчиков музей сделал в социальных сетях еще несколько интересных и важных публикаций, приуроченных к памятной годовщине. Так, в Facebook’е и «ВКонтакте» можно найти редкие фотографии, рассказывающие о послевоенном восстановлении псковских пушкинских мест, анонсы просветительной программы «Вспоминая войну», которую в музее будут проводить в течение оставшихся летних дней.