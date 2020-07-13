Культура

Реставратор оценил сохранность уникальной иконы в Спасо-Елеазаровском монастыре. ФОТО

Стабильным признано состояние сохранности одного из ценнейших памятников древнерусской живописи России – иконы Спас XIV века, 10 лет назад переданной в Спасо-Елеазаровский монастырь, сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Икона является частью Государственного музейного фонда. В течение этого времени сотрудники псковского музея при содействии представителей монастыря ведут работу по сохранению памятника. Икона находится в специальном киоте, который оснащен системой кондиционирования, обеспечивающей безопасные условия сохранности. Ежегодно представители музея проводят полное реставрационное обследование иконы.

В этом году реставратор темперной живописи Михаил Владыкин провел осмотр в присутствии генерального директора Псково-Изборского объединенного музея Александра Голышева, главного хранителя Марии Проценко, климатолога. Осмотр и фотофиксация проходили при участи представителей Елеазаровского монастыря.





«Состояние сохранности ценнейшего памятника древнерусской живописи признано стабильным и позволяющим продлить его хранение в монастыре», - говорится в сообщении.