Культура

Выставка «А жизнь только начинается» в Михайловском откроется для посетителей

Сроки работы выставки «А жизнь только начинается» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» решено изменить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике.

«Из-за того, что с 17 марта в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой музей был вынужден приостановить прием посетителей, эту экспозицию, открытую накануне, ко дню рождения «Михайловского», и заявленную к посещению до 14 апреля, фактически никто так и не увидел, — пояснил руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов. — И это досадно, потому что выставка получилась очень интересной».

Напомним, что экспозиция, о которой идет речь, представляет любителям изобразительного искусства творчество потомственной художницы, живописца и графика Елизаветой Васнецовой.

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Выставка работ Елизаветы Васнецовой развернута в «Льняном амбаре» — экспозиционном зале в мемориальной усадьбе «Михайловское».

Елизавета Васнецова. Остров Уединения (2011). Из собрания музея-заповедника

В музее уточнили, что в экспозиции представлены 26 пастелей из собрания автора и еще десять выполненных в разной технике работ — из коллекции музея. Это пейзажи (по большей части — виды псковских пушкинских мест), натюрморты и жанровые картины, созданные в разные годы — от начала 1960-х.

На открытии выставки 15 марта. Художница Елизавета Васнецова и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич

Предположительно, выставка работ Елизаветы Васнецовой в «Льняном амбаре» будет доступна для посетителей до 1 августа.

Напомним также, что на текущей неделе выставочные залы в Пушкинском заповеднике принимают посетителей согласно установленным в регионе санитарно-эпидемиологическим требованиям: не более пяти человек в помещении и с обязательным соблюдением масочного режима.