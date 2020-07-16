Культура

Автоклуб появится в Порхове осенью

Автоклуб появится в ближайшее время в Порховском социально-культурном комплексе. Об этом сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на директора Порховского СКК Александра Бойчука.

Фото: газета «Порховский вестник»

«Все музыкально-осветительное оборудование уже завезено в Дом культуры и принято сотрудниками. Поступление самого автобуса ожидается осенью» – рассказал Александр Бойчук. Стоимость автобуса с оснащением по контракту составляет 4,7 миллиона рублей.

Передвижные центры культуры на колесах – автоклубы – создаются в рамках национального проекта «Культура». Цель - разнообразить досуговую жизнь в псковской глубинке. Их главная задача – привезти праздник в каждую деревню, даже если там живет 10 человек.

«Автоклуб станет большим подспорьем в вопросе экономии муниципального бюджета, – объяснил директор. – При его использовании не придется тратить деньги на аренду подобного оборудования у других организаций, и при этом будет возможность в любое время организовать праздник в самой отдалённой точке района».