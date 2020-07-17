Культура

Наталия Дубровская раскрыла планы на дом и участки на Московской, 8 в Изборске

О планах на дом и земельные участки по улице Московской, 8 в Старом Изборске (Печорский район) рассказала в интервью Псковской Ленте Новостей директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Накануне она направила в аппарат администрации Псковской области письмо с просьбой оказать содействие в приобретении указанного дома и участков, поскольку решение вопроса сильно затянулось.

Наталия Дубровская напомнила, что 29 июня прошлого года во время визита губернатора Михаила Ведерникова в Изборск была достигнута договоренность о приобретении указанных объектов в собственность области с целью их дальнейшей передачи музею-заповеднику. Для осуществления сделки не хватает распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на покупку недвижимости на 1,5 млн рублей. Все остальные процедуры соблюдены, в том числе на уровне собственника.

Согласно договору купли-продажи, предусмотрено поэтапное финансирование сделки: до 31 августа — 1,5 млн рублей за счет областного бюджета и до 31 декабря — 500 тысяч рублей за счет средств музея-заповедника.

На сегодняшний день ситуация не ясная, и собственник обеспокоен затянувшимися сроками оплаты сделки, говорится в заявлении Наталии Дубровской в адрес аппарата администрации региона. Учитывая важность и ценность приобретения недвижимости рядом с Изборской крепостью, она попросила областную администрацию ускорить решение вопроса.

Как пояснила Наталия Дубровская в интервью корреспонденту ПЛН, приобретение дома и участков на Московской, 8 позволит Изборскому музею решить проблему, которую существует уже на протяжении 20 лет.

Дом, по ее словам, примыкает к блинной. В силу своего состояния и близости к сувенирному рынку он непригоден для проживания. «Его необходимо отреставрировать, чтобы в дальнейшем расширить комплекс «Крестьянской усадьбы». Может, там будут продаваться сувениры», - уточнила директор музея. Между тем приобретение земельных участков позволит музею еще больше «раскрыть» площадь перед Изборской крепостью.

«Мы демонтируем забор, сад приведем в порядок, и площадь перед крепостью раскроется. Можно будет сидеть в саду, и будет возможность отойти на несколько шагов и лучше посмотреть южную стену крепости и Никольский захаб», - рассказала Наталия Дубровская.

По ее словам, Изборский музей с таким приобретением можно будет только поздравить. «Хочется, чтоб неухоженных участков и развалюшек в непосредственной близости от крепости было как можно меньше», - заключила она.