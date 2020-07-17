Культура

195 лет исполнилось стихотворению «Я помню чудное мгновенье…»

195 лет назад, 19 июля 1825 года, в Михайловском было написано стихотворение «К***("Я помню чудное мгновенье…")». Об этом сообщает Пушкинский заповедник в официальной группе В Контакте.

Появлению стихотворения предшествовала романтическая прогулка поэта с Анной Петровной Керн по михайловскому парку. На другой день Пушкин вручил автограф Анне Керн, гостившей в Тригорском и отъезжающей в Ригу. Она передала эти стихи А. А. Дельвигу, который опубликовал их в своем альманахе «Северные цветы» на 1827 год. Автограф, подаренный А. П. Керн, не сохранился.

В 1840 году композитор М. И. Глинка написал романс на стихи Пушкина и посвятил его дочери Керн, Екатерине. В память об этих событиях Липовая аллея в Михайловском получила второе название – «Аллея Керн». А сюжет, связанный с появлением шедевра пушкинской лирики, отозвался в стихах многих других поэтов.