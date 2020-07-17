Культура

Объявлена тема Михайловских Пушкинских чтений

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил тему предстоящих Михайловских Пушкинских чтений, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Традиционная, приуроченная к очередной, в этом году уже 196-й годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку, конференция проходит в год 75-летия Великой Победы и 200-летия посещения Пушкиным Крыма. В свете этого ее тему определили строкой из стихотворения «Олегов щит»: «…Во славу Руси ратной…» («Тогда во славу Руси ратной / Строптиву греку в стыд и страх, / Ты пригвоздил свой щит булатный. / На цареградских воротах»).

Организаторы чтений предлагают потенциальным их участникам обратить особое внимание на несколько направлений для развития заявленной к обсуждению темы. Среди них: «Архетип и идеал героя (русские летописи, былины и предания, поэзия Золотого века)»; «Подвиг русского воинства и образ защитника Отечества в русской и советской литературе: идеал, традиции и память»; «Музеи — хранители исторической памяти Отечества»; «Русские писатели и художники — защитники Родины»; «Предки и потомки А. С. Пушкина — участники военных действий»; «Имя в истории края, в истории России». Не исключают в музее и возможность выхода за общие тематические рамки.

Как обычно, к участию в Михайловских Пушкинских чтениях заповедник приглашает исследователей различных специализаций: филологов, историков и краеведов, философов и культурологов, музейных работников и педагогов. Образец заявки для тех, кто хотел бы выступить на предстоящей конференции, равно и другую, более подробную информацию об этом событии можно найти на официальном сайте «Михайловского»

Тем же, кто намерен посетить чтения в качестве слушателя, заявка и предварительная регистрация не понадобятся: вход в конференц-зал в музее традиционно свободен для всех желающих.

Планируется, что чтения «…Во славу Руси ратной…» пройдут в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 21 и 22 августа.