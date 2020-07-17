Культура

Псковичей приглашают на выставку известной художницы

Выставочный зал Союза художников приглашает псковичей и гостей города на выставку живописи известной художницы Ирины Гладун. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза художников.

На выставке будут представлены работы разных периодов творчества художницы. Выставка персональная и посвящена юбилею.

«Мы приглашаем всех желающих посетить выставку по адресу: улица Ленина, 1 с 22 июля по 15 августа», - уточнили в Союзе художников.

Вход свободный, зал работает в обычном режиме.