Культура

«Цвет белой стены»: Не фотографировать, а создавать

«Вы не фотографируете, вы создаете», - так объяснял сущность фотографии как искусства на своих семинарах легендарный американский фотопейзажист Энсел Адамс. В наши дни, когда сделать моментальный снимок может любой владелец смартфона, эта фраза особенно актуальна. Как и писатели, поэты, художники или музыканты, фотографы-мастера - создатели совершенно особых творческих миров, в чем можно убедиться, побывав на профессиональных выставках.

Проходят они и в Пскове. Одно из самых известных мероприятий в ряду прочих - фестиваль «Цвет белой стены». В этом году он пройдет уже в восьмой раз. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение любимого многими псковичами и гостями города мероприятия - фестиваль состоится в онлайн-режиме. Тем не менее, как признаются организаторы, не провести его было просто невозможно. Как будет организован онлайн-фестиваль, кто примет в нем участие и какое отношение к нему имеет принц Монако - читайте в нашей публикации.

The best

По традиции, в этом году Открытый международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» (таково полное название этого события) пройдет в рамках празднования Дня города Пскова.

В ближайшие дни станут известны ссылки на страницу YouTube, где будет организована онлайн-трансляция фестиваля. Проект также будет доступен на ресурсах Псковского областного центра народного творчества.

Как сообщил заслуженный работник культуры Российской Федерации, замдиректора ОЦНТ Владимир Скородумов, оргкомитет учел пожелания псковичей и сообщества фотографов и принял решение представить виртуальный проект в этом году в двух частях.

«Первая часть программы - в формате «The best»: зрителям представят лучшие работы за годы существования фестиваля «Цвет белой стены», - рассказал Владимир Скородумов. - Вторая часть - новые работы на свободную тему, присланные российскими и зарубежными фотографами в 2020 году».

По словам Владимира Михайловича, в адрес организаторов поступило более 140 заявок на участие. Это больше, чем обычно. Среди 74 авторов, чьи работы прошли строгий отбор, - псковичи, представители регионов России, стран Балтии, фотографы из Германии, Франции, Швеции, Польши, США, Израиля. География проекта расширяется не только в перечне ее участников: на данный момент псковский «Цвет белой стены» получил развитие и реализуется уже не только в нашем городе, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья при поддержке творческих фотообъединений Германии (Нойс), Латвии (Валмиера), Франции (Ницца), Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля в этом году будет представлен самый широкий спектр жанров и стилей - портрет и пейзаж, арт-фото и мобилография, сюрреализм и минимализм. Зрителям представят работы как новых участников, так и бессменных резидентов проекта. Из местных участников стоит упомянуть и Андрея Кокшарова, и Ольгу Балобейко, и фотографа и иконописца из Печор Анну Кудрявцеву, и Андрея Яковлева. Кроме того, публике презентуют фотографии безвременно ушедшей в прошлом году Светланы Гавриловой.

Обширен и список зарубежных гостей онлайн-фестиваля, есть среди них и участники проекта «Мост», в рамках которого между псковскими и немецкими фотографами и немцами уже несколько лет происходит обмен опытом, совместные выезды на пленэры. К слову, один из них - самый маститый фотограф «Цвета белой стены». Речь идет о руководителе фотоклуба «Sparkasse Neus» (Нойс) Хартмуте Гроссере, которого связывает давняя творческая дружба с псковичами. Что касается самых молодых участников фестиваля, то в их числе - недавние выпускники колледжей, 20-летние и очень многообещающие.

Общение на равных

В фотографии любого жанра всегда есть два человека: фотограф и зритель, тот, кто создает, и тот, кто воспринимает, шире - понимает. Неслучайно именно общение стало одной из главных «фишек» фестиваля «Цвет белой стены».

«Я участвовал в фестивале на протяжении всех лет его проведения, - рассказывает известный псковский фотограф Андрей Кокшаров. - Мне интересен сам формат - демократичный, дающий возможность напрямую общаться со зрителями. На фестивале гости могли подойти к тебе, сказать, что понравилось, а что нет».

Автор фото: Андрей Кокшаров. Второй фестиваль мультимедийных инсталляций. «Цвет белой стены», 2015.

Онлайн-формат в каком-то смысле нарушит эту традицию, однако, вместе с тем обратная связь, несомненно, будет организована: в соцсетях, на информационных порталах, поддерживающих проект, можно будет совершенно свободно поделиться мнением, задать какие-то вопросы, инициировать дискуссию.

Сохранится при этом и традиция обмена опытом между участниками. Как отмечает Андрей Кокшаров, в Пскове у фотографов не так много возможностей для встреч и личных контактов. «Такого клуба фотографов, чтобы мы все вместе собирались и общались - нет, - объясняет он. - В разное время пытались организовать что-то, но все затухало и не было развития. А на фестивале все интересно: для участия отбирали серьезных профессионалов из Питера, Прибалтики. Многие - люди с мировым именем, такие, например, как Владимир Федотко, который работает в стиле арт-фото. Можно было поговорить, посмотреть, обсудить, что они думают, у кого какой глаз».

Такие встречи показывали, с одной стороны, что псковским мастерам есть куда расти, с другой - что и на местном уровне есть свои звезды, особенно среди репортажников, которые представляли зрителям не просто подборки разнородных фотографий, а тематические серии работ.

По словам Андрея Кокшарова, зная о том, что в июле обязательно пройдет фестиваль «Цвет белой стены», псковские фотографы частенько заранее продумывали свои презентации. Так, например, сам Андрей представлял публике серии работ, связанных со спортом, православием, видовыми съемками Пскова с высоты. К 9 мая фотограф готовил серию «Бессмертный полк» - ее и увидят зрители в этом году.

«Фотографии, а не фотки»

Учитывая, что из года в год география фестиваля ширится, нынешний «Цвет белой стены» обещает стать значимым мероприятием культурной жизни не только Псковской области.

«Моя мечта, которая родилась 12 лет назад, о том, что не Питер, не Москва, а именно Псков должен стать центром фотографии, сбывается, - признается в разговоре с нами бессменный организатор фестиваля член Союза фотохудожников России Игорь Соловьев. - Если уж принц Монако дает личное разрешение на бесплатные съемки в Hоtel de Paris в Монте-Карло нашему фотоклубу и фотоклубу из Ниццы, - это чего-то стоит! Коронавирус помешал - иначе 26 апреля мы снимали бы там коллекцию одежды псковского модельера, очень талантливой женщины Натальи Апанович. Мы должны были снимать эту одежду и в Ницце. На данный момент мы с французами договорились, что сначала сделаем фотосъемки в Псковской области, а в сентябре начнем подготовку к поездке в Европу в следующем году».

Фотограф Игорь Соловьев

Онлайн-формат фестиваля в этом году, конечно, создал ряд сложностей для организаторов, однако Игорь Соловьев настроен оптимистично: всех участников и зрителей проинформируют о том, где можно увидеть онлайн-трансляцию, предупредят многочисленных партнеров из городов Ганзейского союза. Кто не сможет присоединиться к онлайн-трансляции, посмотрят фестиваль на Интернет-ресурсах в записи - он будет доступен для всех желающих.

«Это первый подобный опыт для нас, - отметил Игорь Соловьев. - Поэтому пока не могу сказать, хорошо это или плохо, но мы вынуждены сделать так. Фестиваль стал визитной карточкой Пскова в Европе: многие были готовы приехать на фестиваль и в этом году».

Растет не только количество заявок и участников, но и уровень профессионализма представленных работ. Это действительно произведения искусства. Фотографии, а фотки, по определению Игоря Соловьева. Как говорится, поклонникам свадебных и школьных альбомов просьба не беспокоиться.

«В Пскове есть талантливые ребята-фотографы, - подчеркивает член Союза фотохудожников России. - Основная их проблема - нехватка денег. Фотография - не дешевое удовольствие. Как бы это грустно не звучало, творчество в нашем городе мало кому нужно. Работы негде выставлять: ни одной приличной галереи у нас нет, это очень большая проблема».

Псковским фотографам ощутимо помогает городское управление культуры и его руководитель Юрий Мартынов: благодаря их поддержке муниципалитета проходят традиционные фотовыставки на Рождество, «МАрт-фото», которые, собственно, и являются некой подготовкой, «пробой пера» перед Международным фестивалем.

К слову, Игорь Соловьев рассказал нам, что в настоящее время вопрос об открытии в Пскове современной галереи, лучшей в городе, находится в процессе обсуждения. о крайней мере, часть необходимых согласований уже пройдена.

Итак, в этом году уникальный фестиваль переезжает с белых стен древних Подзноевских палат в современное Интернет-пространство, изукрашенное многоцветными граффити и разноплановыми оценочными суждениями. В чем-то он, вероятно, потеряет, в чем-то - обретет. Главное - что он состоится. При любой погоде!

Елена Никитина