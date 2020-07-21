Культура

В «Михайловском» научат мастерить куклу-оберег для деловых поездок

Новый мастер-класс в цифровом формате представил сегодня Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на своих официальных страницах в социальных сетях. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Занятие «Обережная кукла» для виртуальных гостей музея ведет сотрудник сектора народных художественных промыслов Елена Сентябова. Подписчикам и постоянным посетителям заповедных пабликов в интернете эта мастерица уже знакома: она учила всех желающих валять шерстяные бусы и без иголки мастерить тряпичного зайчика, который умещается в детской ладошке и годится для разных игр, — по образцу традиционной крестьянской игрушки, какие бытовали на Псковщине.

Мастер-класс «Обережная кукла» ведет Елена Сентябова

На без малого двадцатиминутном занятии Елена Сентябова «представляет» своим виртуальным ученикам разных традиционных кукол: «травниц», считавшихся оберегами на здоровье; «крупеничек», которых делали, чтобы в доме был достаток, а все его обитатели — сыты; «берегинь», охраняющих вход в дом от злых сил; «кувадок», оберегающих младенца со дня его рождения, и так далее.

В ходе нового виртуального мастер-класса слушатели Елены Сентябовой научатся мастерить куклу-«подорожницу», призванную помогать крестьянину в пути — удачно устроить все дела, из-за которых он отправляется в дорогу, и благополучно вернуться домой. Попутно сотрудник музея рассказывает много интересного. Почему, например, создавая обережную куклу, наши предки старались брать не новую ткань, а лоскут из уже ношенной одежды.

В «Михайловском», кроме того, напомнили, что Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово, где в обычном формате проходят мастер-классы из цикла «Народная культура», также уже принимает посетителей. Среди «крестьянских уроков», которые предлагают туристам, — мастер-классы по валянию из войлока, изготовлению традиционных поясов на берде и дощечках, украшению полотна верховой набойкой, плетению игрушек из трав и многие другие.