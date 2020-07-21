Культура

В Пскове придумали необыкновенный путеводитель по городу с Вовочкой и инопланетянами

Централизованная библиотечная система Пскова начала готовить к печати новый путеводитель по Пскову. Это «бродилка» по городским достопримечательностям, которые привязаны к 11 муниципальным библиотекам, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Создатели нового путеводителя намеренно отказались от традиционной стилистики путеводителей и не стали сосредотачиваться на памятниках истории и архитектуры, которые многажды описаны во всех других справочниках по Пскову, а постарались выявить возле каждой городской библиотеки неочевидные точки притяжения и рассказать про них неслыханное.

Из этого путеводителя, например, можно узнать, «какая из псковских городских библиотек находится в самом жабьем месте, а какая - в самом алмазном», «возле какой из псковских библиотек прогуливался Жан-Поль Сартр, а какой должен сказать спасибо Жан-Поль Бельмондо», «по соседству с какой из библиотек вырос самый первый Вовочка Всея Руси, а неподалеку от какой Иван Грозный ненадолго превратился в Ивана Милостивого».

Библиотечный путеводитель укажет, где в Пскове находится «центр общения» с инопланетянами, а где – малинник, в котором водятся чемпионы мира.

Идея создать такой путеводитель родилась у псковских библиотекарей во время карантина по коронавирусу, пока городские библиотеки были закрыты на замок. 67 сотрудниц создали «уникальный экскурсионный маршрут для библиофилов: направо пойдешь – в псковские Афины попадешь, налево пойдешь – коня найдешь».

«Казалось бы, откуда в библиотеках кони. А вот почитайте», - предлагает новый путеводитель.

Иллюстрации сделал известный псковский художник Игорь Черкасов. Предполагается, что осенью это уникальное издание в печатном виде появится в каждой библиотеке Пскова, а в электронном - на псковском библиотечном сайте.