Культура

Фонд блогера Варламова присоединился к сбору пожертвований на реставрацию Анастасиевской часовни

Фонд сохранения исторического наследия блогера Ильи Варламова «Внимание» присоединился к сбору средств на реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове. Об этом сообщается в группе фонда в соцсети ВКонтакте.

«Это напрасно обделенная вниманием архитектурная жемчужина города, которую создали культовые русские деятели - проект здания разработал архитектор Алексей Щусев, а эскизы росписей сделал художник Николай Рерих. Часовня была построена в 1911 году, а в 1969 спасена градозащитниками от уничтожения. Сейчас здание остро нуждается в реставрации - росписи находятся в аварийном состоянии», - обращаются к неравнодушным в фонде «Внимание».

Специалисты фонда обращают внимание, что активисты и Псковский музей-заповедник, в состав которого входит часовня, более 20 лет добиваются финансирования, но средств на реставрацию памятника у государства до сих пор не нашлось.

«Поэтому мы открываем сбор 300 000 рублей на проект реставрации росписей», - пояснили в фонде.

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Ранее благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих начал сбор пожертвований на сохранение часовни.

Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи. Также местные власти выразили готовность помочь провести государственную историко-культурную экспертизу, археологические и геологические работы, обустройство электросетей и благоустройство территории. В случае, если в бюджете не найдут средств на эти работы, Фонд имени Е.И.Рерих продолжит сбор и на эти задачи.

«Первым делом нужно оплатить составление проекта реставрации. Создание проекта по живописи позволит выяснить в какой технике были сделаны росписи, разработать методику противоаварийного укрепления красочного слоя и реставрации живописи, а также создать актуальные сметы на эти работы», - отмечают специалисты фонда.