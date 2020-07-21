Культура

Траекторию установления границ зон охраны памятников обсудили в Пскове

Траекторию установления границ зон охраны объектов культурного наследия в Пскове обсудили с представителями общественности. Как сообщается в инстаграм-аккаунте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, 21 июля состоялось заседание Общественного совета по вопросам культурного наследия при комитете.

На обсуждение членами Общественного совета были вынесены следующие вопросы:

- о траектории установления границ зон охраны объектов культурного наследия в границах муниципального образования «Город Псков»;

- вопрос о мониторинге объектов культурного наследия регионального значения в г. Пскове.

Участие в заседании совета приняли и.о.председателя комитета Вадим Нэдик, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, заместитель главы Администрации города Пскова Валентина Зубова, главный архитектор Псковской области - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин, сотрудники комитета, заместитель председателя областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева и эксперты Общественного совета.