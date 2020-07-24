Культура

Завершилась реставрация доходного дома XIX века в Пскове

Фото: https://www.instagram.com/gknpskov/?hl=ru

Состоялась приемка работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Батова» 1897 г. по ул. Ленина, 8 в городе Пскове. Об этом сообщается на официальной странице комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области в Instagram.

На памятнике выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования.

Кроме того, в связи с проводимыми работами по реконструкции улицы Леона Поземского сотрудники rомитета провели мониторинг за проведением ремонтных работ памятника федерального значения «Дом Трубинских со служебными постройками» XVII в.: Дом Трубинских II (д. 22 ) и мониторинг состояния Дома Трубинских I (ул. Леона Поземского, д. 20).