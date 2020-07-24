Культура

О пушкиногорских каменных диковинах рассказывает музей-заповедник «Михайловское»

Две уникальные мини-экскурсии в цифровом формате появились на официальных страницах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в различных социальных сетях. Размещены записи под тегом «Следы былых времён», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Предмет и цель первой, без малого десятиминутной интернет-прогулки — знаменитый Марамохинский камень.

Этот огромный, по периметру верхней площадки превышающий 12 метров и высотой почти в 140 сантиметров, камень-следовик был перевезён на территорию музея стараниями его первого послевоенного директора и легендарного хранителя «Пушкинского уголка» С.С Гейченко из деревни Марамохи Велейского района Пушкиногорского района в 1978 году. Сейчас валун лежит на перекрёстке дорог в Пушкинские Горы, в Тригорское и в деревню Вече. О происхождении и назначении 12 чаш на его поверхности до сих пор ведутся дискуссии. Исследователи выдвигают разные версии — от того, что «марамохинская диковина» в своё время послужила материалом для производственной заготовки каменных жерновов или даже ядер в здешней местности до культового её предназначения.

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Второй, чуть более короткий, на четыре с небольшим минуты рассказ — о древнем каменном кресте на территории Святогорского монастыря, одном из сорока подобных памятников истории, которые можно встретить на территории музея-заповедника и в обители. Верхняя часть креста похожа на голову человека, а в центре «туловища» легко «читается» шестиконечный крест.

«Эти памятники — реалии далёкого прошлого «Пушкинского уголка» без них знакомство с этими местами было бы неполным», — справедливо утверждает ведущая цифровых экскурсий, старший научный сотрудник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского Заповедника Лаура Пурвинь.

В музее добавили также, что над роликами-экскурсиями работали сотрудники информационной службы «Михайловского» Николай Алексеев и Денис Виноградов.