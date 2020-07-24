Культура

Псковский актер-номинант на «Золотую маску» празднует сегодня день рождения

Сегодня, 21 июля, празднует день рождения талантливый актёр, заслуженный артист России и номинант на «Золотую маску» Виктор Яковлев.

Артист родился в 1951 году в Уфе, окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского в 1975 году.

С 1979 года артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

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Виктор Яковлев - дважды номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» 2019 года в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор». 2018 год – в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле Сергея Чехова «Река Потудань».

С 2006 года артист ведет рубрику «Актерский дневник» на портале Псковская лента новостей, являясь автором многочисленных публикаций о театральной жизни, о церкви.