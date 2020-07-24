Фольклорный коллектив из Опочки примет участие во Всероссийском конкурсе народных хоров

Фольклорный коллектив «Забава Опочецкая» примет участие во Всероссийском конкурсе народных хоров.
Как сообщила руководитель ансамбля Юлия Моргунова, произведения для конкурса должны быть разные: одна песня должна быть местная псковская, одна патриотического содержания, и одна на выбор.
Патриотическая песня уже выбрана: солист Илья Андреев исполнит «Вспомним, братцы, россов славу» Федора Глинки (мальчик пел ее в прошлом году на открытии Ганзейских дней в Пскове). Аккомпанировать ему будет Николай Антикона, перуанец, отец четырех детей, скрипач международного уровня, который живет в деревне недалеко от Опочки.