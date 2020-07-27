Культура

Здание бывшей ремесленной школы преображается в Пскове

Здание художественно-ремесленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита преображается в Пскове. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения ведутся в рамках проекта «Музейный квартал», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Изборском музее-заповеднике.

В здании бывшей ремесленной школы закончены основные работы по фасаду, вставлены окна. Оконные рамы выполнены из дерева. Расстекловка будет такой же, как в 1913 году при постройке школы. Сохранились фотографии начала XX века.

«Парадный зал получит новую схему расположения приборов освещения, но сохранит те же шикарные люстры, что и до ремонта. Изменится лишь их расположение на потолке. Уже готовы архитектурные розетки», - рассказали в музее. - Здание бывшей ремесленной школы - не единственный объект в проекте. В проект входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, художественно-ремесленная школа им. Н. Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты.





Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.

Целью проекта - создание «Музейного квартала» - единой зоны музейно-туристического обслуживания.