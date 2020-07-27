Культура

В Пскове открылась выставка редких фотографий храмов

В центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) открылась выставка старинных фотографий «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В экспозиции представлено 14 фоторабот в авторской печати известного советского фотографа, художника и путешественника Александра Потресова, которые были сделаны им в 1959-1960-х годах.

Посмотреть работы в библиотеке можно до 1 сентября. Выставка доступна для всех посетителей, по предварительной записи и при условии соблюдения масочного режима.