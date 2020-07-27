Культура

Театральный фестиваль «Михайловское 2020» запланировали на октябрь

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское», который из-за сложной эпидемиологической обстановки и запрета на массовые мероприятия в регионе не состоялся в обычное для зрителей, летнее время, сейчас запланирован на октябрь. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, «Михайловское 2020» проведут, предположительно, в первую декаду месяца, в период с 7-го по 11-е.

Сейчас организаторы фестиваля работают над его программой, в которую по традиции войдут не только показы спектаклей, предназначенных для юной аудитории, но и их профессиональное обсуждение с участием российских театральных критиков, создателей и исполнителей постановки, а также различные творческие встречи.

Место проведения фестиваля «Михайловское 2020» остается неизменным - это большая и малая сцены в музейном Научно-культурном центре, возможно - дополнительно территория какой-либо из мемориальных усадеб Пушкинского заповедника.

В музее уточнили, что Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское» пройдет в Святогорье уже в шестой раз. В разные годы в его работе участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдаленных от Пушкинских Гор городов, как Пермь, Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.

Афиша фестиваля неизменно включала в себя спектакли по произведениям А. С. Пушкина, а также других русских и зарубежных классиков, среди которых - Шекспир, Фонвизин, Карамзин, Гоголь, Достоевский, Лесков, многие другие. Показывали на сценах «Михайловского» и постановки по народным сказкам, в том числе и с использованием литературного и музыкального фольклора, записанного на территории современной Псковской области.

Добавим также, что вот уже четвертый год подряд этот «театральный съезд» коллективов, работающих с молодежью или для молодого зрителя, под эгидой Министерства культуры Российской Федерации проводят Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге (художественный руководитель - народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер) и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».