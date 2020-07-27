Культура

Выставка Петра Оссовского будет презентована в Печорах

1 августа в 16.00 в Музее истории Печор откроется выставка Петра Оссовского «Начало пути. Военные годы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Изборском объединенном музее, на ней будут представлены рисунки и живопись 1941-1945 годов из собрания семьи художника.

Петр Оссовский (1925 - 2015) - народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств, лауреат государственной премии СССР, почетный гражданин Пскова.

«Имя этого мастера, признанного классика отечественного искусства ХХ века, хорошо знакомо Пскову. Однако, почти все произведения, представленные в зале Музея истории города Печоры, зрители увидят впервые. Этюды и рисунки, созданы во время эвакуации - это ученические работы, выполненные юношей, чье художественное видение в то время только начинало формироваться», - отметили в музее.

Выставка приурочена к 75-летию Победы и 95-летию Петра Оссовского.

Адрес выставки: г. Печоры, ул. Международная, 6, телефон 8 (81148) 2-30-77.

Открытие пройдет с минимальным доступом зрителей и соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором. Выставка будет работать до 14 сентября, ежедневно с 10.00 до 18.00.