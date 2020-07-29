Культура

Справочник «Псковские даты 2021» представила областная библиотека

Псковская областная библиотека представила информационный энциклопедический справочник «Псковские даты 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В издании отражены важнейшие факты истории Псковского края, его политической, экономической и культурной жизни, связанные с юбилейными и памятными датами.

2021 год – юбилейный для городов и населенных мест Псковской области: исполняется 1000 лет со дня первого упоминания поселка Усвяты в летописи, 855 лет первого упоминания города Великих Лук в летописи, 680 лет со дня первого упоминания в летописи города Острова.

В 2021 году исполняется 80 лет со дня организации Партизанского края.

В краеведческом календаре представлены имена ученых, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки, писателей, краеведов, артистов, тружеников промышленности и сельского хозяйства; даны сведения о Героях Советского Союза и Российской Федерации, родившихся на Псковской земле или совершивших подвиг на ней; люди, чей труд был оценен высоким званием «Герой Социалистического труда».

Издание подготовлено на основе фонда ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

«Псковские даты 2021» содержат: календарь дат, событий, юбилеев, снабженный статьями, пристатейными списками литературы, ссылками на электронную библиотеку «Псковиана».

В издание включены приложения: даты рождения псковских писателей и поэтов, даты образования и освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, именной и географический указатели.

Подробности можно узнать на сайте библиотеки.