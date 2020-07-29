Культура

Пушкинский заповедник открыл голосование в рамках конкурса «Там чудеса…»

С сегодняшнего дня на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыто голосование за работы, которые пришли в музей на дистанционный конкурс иллюстраций «Там чудеса...» к 200-летию выхода в свет поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Арина Васина (13 лет), Ульяновск. «Советов старца не забудь…»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, свои работы на конкурс прислали почитатели творчества поэта не только из России, но и из многих стран ближнего и дальнего зарубежья: из Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Греции, Египта, Молдовы, Палестины, Узбекистана, Украины, Эстонии. Нашу страну представляют жители ее больших городов и малых поселений от Калининградской и Архангельской областей до Забайкалья и Дальнего Востока; есть среди конкурсантов и юные художники из псковского региона — из Пскова, Великих Лук.

Буша Мария Софья Катрин (14 лет), Бельгия. «В волшебном саду Черномора»

Всего к участию к этому этапу творческого соревнования допущено 546 работ, полностью отвечающих всем требованиям, прописанным в положении о нем. Среди них не только традиционные рисунки карандашами и красками, но и росписи по камню, картины из бисера, фотоколлажи, объемные аппликации из бумаги, а также из подручного материала (например, из упаковочного шпагата, зубочисток, палочек для мороженого), скульптуры малой формы, в том числе шитые, вязанные, выполненные в технике макраме и свалянные из шерсти куклы, вытынанки на оконном стекле и так далее.

«Лукоморье» (стеклянная инсталляция - светильник). Работа народного мастера Брянской области Игоря Куликова

Среди сюжетов, к которым обращались иллюстраторы в возрасте от 3 до 66 лет, «пальму первенства», ожидаемо, делят Кот ученый и русалка на ветвях заветного дуба. Много в музейной почте портретов: Людмилы, Черномора, Наины, Руслана и остальных витязей, отправившихся на спасение младшей дочери киевского князя. Рисовали конкурсанты и Пушкина.

Алена Рябова (11 лет), Ростовская область. «Пушкин сочиняет поэму»

Голосование за лучшую работу продлится до 25 сентября.

В музее напомнили, что голосовать можно один раз в сутки, но при этом — за любое количество понравившихся работ.