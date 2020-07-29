Культура

«Михайловское» приглашает на новые «Литературные пятницы»

Уже с этой недели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» возобновляют традицию летних творческих вечеров «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, тема программы, которую планируют провести в последний день июля — «Слово о Пушкине». Предполагается, что в ходе встречи будут звучать стихи, написанные поэтами ХХ века и нашими современниками.

Энгель Насибулин. Лавровый венок. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

По традиции, «право голоса» на «Литературных пятницах» получают не только сотрудники «Михайловского» и приглашенные чтецы, но и зрители, желающие познакомить собравшихся со своими любимыми поэтическими опусами. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника рассказали, что эта программа вызывает особый интерес у туристов, которые приехали в Святогорье на несколько дней, а также у местных жителей и дачников из северной столицы, и всегда проходит в очень тёплой, камерной обстановке.

«Литературные пятницы», уточнили в музее, по-прежнему будут проходить в «Льняном амбаре» — выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Начинают чтения по традиции в 17.00.