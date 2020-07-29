Культура

Графику петербургского художника представил Пушкинский заповедник

Выставку работ художника-графика, петербуржца Владимира Алексеева откроют завтра, 31 июля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Владимир Алексеев. Михайловское. Дом С. С. Гейченко. 14 февраля 2001 года. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в экспозицию вошло 99 предметов из музейного фонда. Это 98 графических листов — офорты, резцовые и выполненные в технике сухой иглы гравюры на металле, линогравюры, акварели, рисунки тушью и карандашами, а также печатная форма — гравировальная доска «Михайловское. Дом поэта. Зима». Вниманию посетителей предложены, в первую очередь, многочисленные виды псковских пушкинских мест, Санкт-Петербурга, Царского Села и Ораниенбаума, а также иллюстрации к драмам, стихотворениям и многим прозаическим сочинениям поэта, среди которых «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум». Выставка представляет творчество художника более чем за треть века — с 1965 до 2001 года.

Владимир Алексеев. Пушкин на ярмарке (1965). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В музее также рассказали, что впервые Владимир Алексеев побывал в Святогорье в 1960-м году. Позднее, во время студенчества в знаменитой «Репинке», проходил здесь творческую практику и затем в течение трех десятилетий регулярно приезжал в заповедник, познакомился и подружился с его легендарным директором и хранителем С. С. Гейченко. В 2003 году он приехал в Михайловское в последний раз — на торжества по случаю столетия со дня рождения «михайловского Домового».

Владимир Алексеев. Из иллюстраций к повести «Капитанская дочка» (1980). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Изысканную, поэтичную графику художника из Северной столицы музей не единожды экспонировал — как в составе различных тематических показов в «Михайловском» и за его пределами, так и на персональной выставке в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» (1987).

В 2008 году в серии художественных альбомов «Святогорская галерея», которую выпустил Пушкинский заповедник, увидела свет тетрадь с репродукциями его графических листов. Сегодня в фондах «Михайловского» хранится свыше двухсот произведений Владимира Алексеева; почти сто из них относительно недавно, в 2018 году, музейщики с благодарностью приняли в дар от вдовы мастера Татьяны Анатольевны.

Выставка «Владимир Алексеев. Графика» развернута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), в анфиладе выставочных залов первого этажа. Планируется, что она будет доступна для жителей и гостей Пушкиногорья до конца сентября.