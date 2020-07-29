Культура

Псковский театр может стать площадкой показа дипломных спектаклей для института сценических искусств

Псковский театр может стать площадкой показа дипломных спектаклей студентов института сценических искусств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с ректором Российского государственного института сценических искусств Натальей Пахомовой. В обсуждении приняла участие председатель регионального Комитета по культуре Жанна Малышева.

В ходе общения были рассмотрены возможности для расширения сотрудничества Псковской области с Российским государственным институтом сценических искусств. Кроме того, обсуждались вопросы работы заочного курса РГИСИ и подготовки выпускных дипломных спектаклей студентов учреждения.

Председатель комитета по культуре Жанна Малышева напомнила, что Псковская область и Институт поддерживают партнерские отношения с 2017 года. Так, для студентов выделены аудитории для занятий и места в общежитии. Для репетиций им предоставлены помещения Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. «Театр также готов оказать содействие в показе дипломных спектаклей студентов РГИСИ», — проинформировала Жанна Малышева.

По итогам встречи вице-губернатор поручила руководству профильного областного комитета проработать вопрос о дополнительном целевом наборе выпускников региона в Российский государственный институт сценических искусств и подготовить план мероприятий по взаимодействию региона с учреждением.