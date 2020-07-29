Культура

«Марафон добра» пополнил фонды библиотек в Тямше и Островском районе

Более 300 книг собрали для библиотек жители Псковской области во время «Марафона добра для сельских библиотек». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, участники «Молодежки ОНФ» в рамках второго этапа акции «Марафон добра для сельских библиотек» пополняют фонды в отдаленных районах.

В каждый регион команды доставят более 2 тысяч книг. Это литература патриотической тематики, произведения о Великой Отечественной войне, классика и детские рассказы. Акция стартовала в феврале. Но из-за противоэпидемических мер была временно приостановлена. После того как ограничения смягчили, марафон возобновился.

Жители Псковской области собрали в рамках марафона более 300 книг. «Молодежка ОНФ» открыла сбор литературы в феврале, когда акция только стартовала. В социальных сетях ребята разместили пост и попросили жителей поделиться книгами.

«Мы благодарны всем, кто откликнулся. И особенно хотелось бы отметить семью Трофимовых. Они передали 70 книг», - поблагодарила псковичей участница «Молодежки ОНФ» Анна Смирнова.

Первая партия пополнила библиотечные фонды Островского района. Вторую участники региональной команды привезли в Тямшанскую библиотеку Псковского района. Библиотекари говорят, такое серьезное обновление здесь впервые за десять лет.

«Централизованное поступление книг в фонд в последние годы существенно сократилось. И если бы не пожертвования от людей, то вообще читать было бы нечего. Нам необходима детская литература, развивающая, произведения школьной программы, хорошие красочные книги. Некоторым экземплярам в нашей библиотеке уже более 60 лет! Поэтому такие акции для сел и районных центров просто необходимы» — отметила Татьяна Дергунова, заведующая сектором библиотечной работы Тямшанского дома культуры.