Культура

Пушкинский заповедник знакомит любителей живописи с цифровой выставкой

Небольшую, в цифровом формате, выставку картин петербургского живописца, художника-реставратора иконописной мастерской «Ковчег» в северной столице Ирины Соловьевой подготовила хранитель Велейского краеведческого музея Вера Тиханова. Экспозиция сегодня размещена на официальной странице Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Храм Воздвижения Креста Господня 1763 года постройки на картине петербургского художника Ирины Соловьевой

Директор Велейского музея рассказывает, что плененная красотой и очарованием здешних мест Ирина Соловьева каждое лето приезжает в старинное купеческое село — псковские пушкинские места и подолгу работает на пленэрах. В небольшом предисловии к выставке приведены и собственные слова художницы о том, что все на велейской земле «…наполнено музыкой красок», а образы, которые рождаются в общении со здешней природой, — поэтичны.

Велье – городище, одноименное озеро и историческая часть села — входит в состав музея-заповедника «Михайловское», равно, как и городища Воронич и Савкина горка, а также бывшее село Врев. В богатейшем заповедном собрании изобразительного искусства также есть виды этих исторических мест, запечатленные художниками разных поколений.