Комитет по охране памятников проверит сигнал о «разрушении кладки» в храме Жен Мироносиц

Комитет по охране культурных объектов Псковской области прокомментировал сообщения в соцсетях о «разрушении кладки стены» внутри храма Жен Мироносиц производимыми там работами.
Очевидцы сообщали о том, что стену «долбили два дня (точнее два вечера). Стена четверика (предмет охраны), и похоже сразу штукатурят, чтоб не видно было. Долбили так, что слышно было по всему кладбищу, и в 20 метрах ногами чувствовалась вибрация».
Фото: группа «Защитим исторический Псков» в соцсети «Фейсбук»
Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель профильного комитета Вадим Нэдик, информация будет проверена. Если данные подтвердятся, комитет примет меры в соответствии с полномочиями.
Добавим, что жалобы на подобные действия со всеми деталями ситуации можно подавать в порядке заявления в комитет по охране памятников. По словам Вадима Нэдика, это в значительной степени упростило бы работу с сигналами от жителей Псковской области.
«Мы благодарны гражданам за внимание к памятникам Псковской области и своевременные обращения в комитет», - подчеркнул Вадим Нэдик.