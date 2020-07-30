Культура

Комитет по охране памятников проверит сигнал о «разрушении кладки» в храме Жен Мироносиц

Комитет по охране культурных объектов Псковской области прокомментировал сообщения в соцсетях о «разрушении кладки стены» внутри храма Жен Мироносиц производимыми там работами.

Очевидцы сообщали о том, что стену «долбили два дня (точнее два вечера). Стена четверика (предмет охраны), и похоже сразу штукатурят, чтоб не видно было. Долбили так, что слышно было по всему кладбищу, и в 20 метрах ногами чувствовалась вибрация».

Фото: группа «Защитим исторический Псков» в соцсети «Фейсбук»

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель профильного комитета Вадим Нэдик, информация будет проверена. Если данные подтвердятся, комитет примет меры в соответствии с полномочиями.

Добавим, что жалобы на подобные действия со всеми деталями ситуации можно подавать в порядке заявления в комитет по охране памятников. По словам Вадима Нэдика, это в значительной степени упростило бы работу с сигналами от жителей Псковской области.

«Мы благодарны гражданам за внимание к памятникам Псковской области и своевременные обращения в комитет», - подчеркнул Вадим Нэдик.