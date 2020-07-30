Культура

Готова прыгнуть в реку — за граффити в Окольном городе могут грозить уголовные дела

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области констатирует рост количества граффити на стенах Окольного города. Как сообщил председатель комитета Вадим Нэдик, в настоящее время готовится письмо в администрацию региона и Управление внутренних дел о сложившейся ситуации и необходимости рейдов, предотвращающих подобные действия со стороны вандалов.

По словам Вадима Нэдика, штрафы могут увеличиваться в разы, если речь идет о надписях, сделанных на крепостной кладке.

«Камень никто закрашивать не будет, граффити на нем надо либо смывать дорогостоящими растворителями, либо расчищать, при этом требуется разработка проекта, - пояснил он. - Стоимость таких работ велика, достигать полумиллиона рублей и более». В случае если стоимость ущерба, причиненного памятнику, составит более 500 тысяч рублей, в отношении виновника может быть возбуждено уголовное дело.

В качестве примера он привел надпись, сделанную на стене в районе Покровской башни - большими красными буквами горе-художник сообщает о том, что «готова прыгнуть в реку» на определенных условиях. Если количество рейдов действительно участится, подобным поклонникам современного искусства сухими из воды выйти не удастся.