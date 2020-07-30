Культура

Издание о знаменитых людях Псковской земли вышло в областной библиотеке

Псковская областная универсальная научная библиотека представила свое новое литературно-художественное издание - «Знаменитые люди земли Псковской»: литературные портреты. Наследие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Для читателя, не понаслышке знакомого с творчеством псковских писателей и поэтов, данное издание, возможно, станет некоторым открытием, поскольку представляет не просто презентацию о биографии и творческом пути того или иного автора, а живое прочтение творческого наследия каждого из них. Открыв раздел «Содержание», мы увидим, что перед нами – около двух десятков литературных портретов псковских писателей, имена которых хорошо знакомы читателям не только Псковского края, но и других регионов России: Олег Алексеев, Александр Алтаев, Иван Виноградов, Игорь Григорьев, Энвер Жемлиханов, Геннадий Кононов, Лев Маляков, Евгений Шешолин и многие другие», - рассказала автор-составитель Антонина Голубева, главный специалист Регионального центра чтения библиотеки.

Каждая глава данного издания презентует художественную зарисовку о творчестве того или иного автора сквозь призму его мировоззрения и судьбы.

Подробнее об издании можно узнать на сайте библиотеки.