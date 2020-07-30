Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Радугой прибитые умы
Карфаген на Рижском проспекте
Телефон прямого эфира 56-73-72
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Гонки по вертикали
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Здесь будет город-парк
Новая эра городской среды
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
 
 
 
ещё Культура 30.07.2020 17:236 Псковский драмтеатр просит Калягина не противодействовать объединению с Александринкой 31.07.2020 18:260 Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков 31.07.2020 13:570 Издание о знаменитых людях Псковской земли вышло в областной библиотеке 31.07.2020 10:356 Готова прыгнуть в реку — за граффити в Окольном городе могут грозить уголовные дела 31.07.2020 10:002 Комитет по охране памятников проверит сигнал о «разрушении кладки» в храме Жен Мироносиц 30.07.2020 22:120 Пушкинский заповедник знакомит любителей живописи с цифровой выставкой
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 24.07.2020 21:060 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 10 августа 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 30.07.2020 11:1110 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков

31.07.2020 18:26|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник «Изборск» получил в дар акварельный рисунок Льва Катаева «Малы. Летний день» (конец 1950-х годов). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в Изборск работу привезли сын художника, доктор физико-математических наук Андрей Катаев и Ирина Пронина, член Международной ассоциации художественных критиков, главный научный сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века Государственной Третьяковской галереи.

Архитектор Лев Катаев - известный мастер «Псковского Возрождения». Он вместе с однокурсниками Всеволодом  Смирновым и Борисом Скобельциным были реставраторами, возрождавшими послевоенный Псков из руин.

«Они делали этот город, а он сделал их, стал камертоном их дальнейшей жизни, местом силы. Общие работы Льва Катаева и Всеволода Смирнова - памятник большевикам на острове Залита и памятник на могиле Неизвестного солдата в Пскове.

Всю жизнь проработав архитектором, он никогда не выставлял свою живопись на всеобщее обозрение. Только после смерти его работы, собранные вместе на выставках, делятся с нами необыкновенной смелостью людей, творивших в 50-60-е годы. Хранители Мира - сейчас называют таких мастеров. Люди, пережившие войну, и умеющие ценить жизнь и воспевать ее
во всех красках», - отметили в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 388 человек
31.07.2020, 19:000 Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе 31.07.2020, 18:520 Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области 31.07.2020, 18:440 Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе 31.07.2020, 18:260 Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков
31.07.2020, 18:070 Псковский губернатор в Воронеже принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции 31.07.2020, 17:580 «Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове 31.07.2020, 17:570 Фестиваль военно-исторического фольклора стартовал в Острове 31.07.2020, 17:492 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой
31.07.2020, 17:450 Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях 31.07.2020, 17:381 Форум Молодежных избирательных комиссий Псковской области состоится в ноябре 31.07.2020, 17:260 Дипломы вручили выпускникам УФСИН России по Псковской области 31.07.2020, 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте
31.07.2020, 17:000 Красногородец получит квартиру по решению суда 31.07.2020, 16:500 Субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках провели единороссы 31.07.2020, 16:340 Расписание автобуса до кладбища «Белый мох» изменится с 1 августа 31.07.2020, 16:210 Дарья Козьякова: Самое страшное для законодателя - дать ложные обещания
31.07.2020, 16:050 Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе 31.07.2020, 15:480 Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу 31.07.2020, 15:440 Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены 31.07.2020, 15:350 Водитель ВАЗа сбил пешехода на Октябрьском проспекте в Пскове
31.07.2020, 15:280 Вечное движение жизни: история трех династий псковских железнодорожников. ЛОНГРИД 31.07.2020, 15:260 Президент подписал закон о трехдневном голосовании 31.07.2020, 15:190 Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе 31.07.2020, 15:071 В Псковском районе обсудили подготовку к единому дню голосования
31.07.2020, 14:532 Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха 31.07.2020, 14:464 По 1000 рублей штрафа заплатят два псковича за использование скамеек 31.07.2020, 14:385 Марали муралы 31.07.2020, 14:330 В ГИБДД уточнили порядок работы в Псковской области в связи с перегруженностью «Госуслуг»
31.07.2020, 14:260 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 31.07.2020, 14:150 До конца года в Острове намерены привести в порядок привокзальную площадь 31.07.2020, 14:060 20 телят без документов пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области 31.07.2020, 13:570 Издание о знаменитых людях Псковской земли вышло в областной библиотеке
31.07.2020, 13:491 Дмитрий Быстров: Быть главой района - это всегда риск 31.07.2020, 13:363 Раскрываемость убийств в Псковской области близится к отметке в 100% 31.07.2020, 13:280 Псковские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Honor и Samsung 31.07.2020, 13:240 Псковский район отмечает 93-ю годовщину со дня образования
31.07.2020, 13:106 ОЭЗ «Моглино» заказала маркетинговые услуги на 70 млн рублей 31.07.2020, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 31.07.2020, 13:000 Последствия незаконной регистрации иностранцев объяснили псковичам 31.07.2020, 12:570 Мошенники оформили кредит на доверчивого великолучанина
31.07.2020, 12:540 Крест отремонтируют на Петропавловской церкви на острове им. Белова 31.07.2020, 12:4717 ПЛН-ТВ: Нужен ли мост в устье Псковы? 31.07.2020, 12:403 Концессия позволит Псковским теплосетям сделать экономику предприятия более честной - Алексей Кириллов 31.07.2020, 12:340 Велодорожки появятся на территории великолукской крепости
31.07.2020, 12:300 В Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому 31.07.2020, 12:222 Судебное заседание по делу главы Пушкиногорского района перенесли 31.07.2020, 12:070 Президент поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян 31.07.2020, 12:024 Начал работу народный проект по поиску пропавших без вести защитников Отечества
31.07.2020, 11:500 Изменения в избирательном процессе ТИКи Псковской области встретят с новой техникой 31.07.2020, 11:420 300 пчеломаток провезли через границу в Псковской области 31.07.2020, 11:400 Ремонт дворовых проездов на улице Юбилейной оценили псковичи 31.07.2020, 11:250 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров расскажет об успехах и тяготах Островского района
31.07.2020, 11:210 Нежелание идти к наркологу довело до колонии жителя Гдовского района 31.07.2020, 11:170 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 54 31.07.2020, 11:030 Киберпенсионер из Печорского района стал победителем всероссийского чемпионата 31.07.2020, 10:560 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал новый список крупных должников
31.07.2020, 10:510 Снаряд для противотанковой пушки нашли в Опочецком районе 31.07.2020, 10:481 «Гайд-парк»: Алексей Кириллов расскажет о проблемах и трудностях в сфере ЖКХ 31.07.2020, 10:356 Готова прыгнуть в реку — за граффити в Окольном городе могут грозить уголовные дела 31.07.2020, 10:220 Ограбивший иностранца петербуржец предстанет перед судом в Пскове
31.07.2020, 10:002 Комитет по охране памятников проверит сигнал о «разрушении кладки» в храме Жен Мироносиц 31.07.2020, 09:581 Российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов 31.07.2020, 09:420 Два человека пострадали в результате столкновения мопеда и ВАЗа в Порховском районе 31.07.2020, 09:331 Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове
31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 31.07.2020, 09:150 Полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе 31.07.2020, 09:020 Муниципалитеты смогут обеспечить участковых полиции квартирами 31.07.2020, 08:472 Стало известно, какие продукты провоцируют рак
31.07.2020, 08:302 Повышенную пенсию будут получать родственники погибших военных и полицейских 31.07.2020, 08:090 Переводы внутри России прекращает PayPal 31.07.2020, 07:521 Москва ответила на задержание россиян в Белоруссии 31.07.2020, 07:340 Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в псковском регионе
31.07.2020, 07:220 В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей 31.07.2020, 07:062 Лекарства в России подорожали на 8-24% 30.07.2020, 23:283 33 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области 30.07.2020, 23:070 В Пскове военнослужащий-виновник ДТП заплатит 100 тысяч рублей за моральный вред
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.