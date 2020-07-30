Культура

Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков

Государственный музей-заповедник «Изборск» получил в дар акварельный рисунок Льва Катаева «Малы. Летний день» (конец 1950-х годов). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в Изборск работу привезли сын художника, доктор физико-математических наук Андрей Катаев и Ирина Пронина, член Международной ассоциации художественных критиков, главный научный сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века Государственной Третьяковской галереи.

Архитектор Лев Катаев - известный мастер «Псковского Возрождения». Он вместе с однокурсниками Всеволодом Смирновым и Борисом Скобельциным были реставраторами, возрождавшими послевоенный Псков из руин.

«Они делали этот город, а он сделал их, стал камертоном их дальнейшей жизни, местом силы. Общие работы Льва Катаева и Всеволода Смирнова - памятник большевикам на острове Залита и памятник на могиле Неизвестного солдата в Пскове.

Всю жизнь проработав архитектором, он никогда не выставлял свою живопись на всеобщее обозрение. Только после смерти его работы, собранные вместе на выставках, делятся с нами необыкновенной смелостью людей, творивших в 50-60-е годы. Хранители Мира - сейчас называют таких мастеров. Люди, пережившие войну, и умеющие ценить жизнь и воспевать ее

во всех красках», - отметили в музее.