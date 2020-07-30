Культура

Реконструкцией водяной мельницы, построенной без единого гвоздя, занимается псковский мастер

Фото: туристско-информационный центр Курской области

В Курской области идет реконструкция уникальной водяной мельницы в деревне Красниково Пристенского района, одного из объектов культурного наследия края. Единственная сохранившаяся в Черноземье мельница была построена в XVIII веке без единого гвоздя.

Как сообщают местные СМИ, реконструирует мельницу приглашенный мастер из Пскова.

На данный момент уже заменены ось колеса и желоб, по которому зерно подается к жерновам. А еще готовится опора для поддержки всей конструкции колеса. После завершения ремонтных работ мельницу снова запустят, сообщают в региональном комитете по культуре.