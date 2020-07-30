Культура

Экскурсии-концерты проходят в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах

Организаторы традиционных органных концертов в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах изменили формат встреч. Теперь слушатели могут не только насладиться исполнением классики, но и узнать об истории лютеранской церкви Св. Петра и её духовом органе.

«Акустика церкви Св. Петра идеально подходит для органа, его звучания, но при малом числе слушателей она становится ещё сильнее и ярче, раскрывается для нас во всей своей полноте», - отмечают организаторы.

Узнать о времени проведения экскурсии-концерта можно в группе https://vk.com/organvpechorah, а также по телефону 8-911-399-70-96.

Исполняет и рассказывает Денис Маханьков.