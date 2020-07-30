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Молодёжный «Ахтеатр» завершил работу над проектом «Что мы знаем о войне?»

02.08.2020 22:06|ПсковКомментариев: 0

Псковский молодёжный «Ахтеатр» разместил на своей странице финальное видео проекта «Что мы знаем о войне?», который реализовывался на средства президентского гранта.

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«11 маршрутов, тёплых приёмов, спектаклей и мастер-классов, сотни талантливых детей и тысячи мыслей о событиях того времени, которые мы обсуждали и проживали вместе со всеми ребятами.

И сегодня, когда работа над грантом уже позади, хочется оглянуться назад и просто порадоваться тому, что мы с ней справились», - отмечается в сообщении группы.

Изначально планировалось, что участники проекта представят зрителям финальный концерт, однако этим планам было не суждено сбыться по всем известным обстоятельствам. Именно поэтому было записано видео, которое стало достойным завершением работы псковских молодых артистов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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