Культура

Вадим Нэдик: В Волышово надо инвестировать не менее 6-7 млрд рублей

Говоря о перспективах современного приспособления памятника федерального значения «Усадьба «Волышово», и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик отметил, что речь должна идти о глобальном подходе масштабного уровня. Эта мысль прозвучала в программе «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам чиновника, сумма минимальных расходов на проектирование и ремонтно-реставрационные работы, необходимые данному объекту (причем по расценкам 2015-2016 года), составляет порядка 6-7 млрд рублей - региону такие средства попросту не осилить.

«Некоторые объекты на территории усадьбы уже прошли точку невозврата - на нужно как минимум частично разбирать конструктив и потом опять собирать, - отметил Вадим Нэдик. - В этом большая сложность. Существует российский опыт, когда фиксируется состояние фасадов памятника, затем их разбирают, чтобы в последующем воссоздать конструкцию из материалов, схожих с примененными во время возведения объекта - такой вариант иногда дешевле обходится, чем реставрация. Эти вопросы разрешаемы при наличии финансирования».

Проблема дальнейшего использования памятника связана с поиском заинтересованных инвесторов, которые могли бы предложить проект. На сегодня проекта, который мог бы быть воплощен в реальность, пока не существует.

«Нельзя допустить ни в коем случае, чтобы на месте Волышово образовались руины, - подчеркнул Вадим Нэдик. - На сегодняшний день мы работаем в ежедневном контакте с партнерами из АНО «Возрождение ОКН Пскова и Псковской области». Проблематика возникает в связи с тем, что объект принадлежит Росимуществу, которое находится в Новгороде. У нас идет ежедневная с ними переписка, мы решаем проблемы, связанные больше с бюрократическими процедурами. Но мы их преодолеваем».