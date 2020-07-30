Культура

Состояние Порховской крепости ухудшилось из-за незаконченной реставрации

Реставрация Порховской крепости затягивается из-за нерадивых субподрядчиков. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в программе «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Претензии возникли и к генподрядчику: сейчас с ним также расторгнут договор. В настоящее время работы на объекте полностью остановились, но леса и перекрытия сохранены.

Как отметил Вадим Нэдик, крепость - это объект, который не сходит с региональной повестки с 2014 года, и это обоснованно: «это замечательный памятник, одно из красивейших и значимых с точки зрения историко-культурного значения мест, которое мы обязаны сохранить и придать ему значимость и развивать это место в плане туризма».

Чиновник признал, что история со сменой подрядчиков затянулась на два года. Вопрос даже не в качестве работ, а в количестве привлеченных сил и средств. Вадим Нэдик назвал их «мизерными». В процессе у подрядчиков возникли даже вопросы с оплатой труда. Кураторам работ приходилось по несколько раз проводить обучение с разными бригадами, которые постоянно сменяли одна другую. «Есть же и в Петербурге, и в Москве, и в Пскове замечательные организации, которые работают с камнем и знают особенности этой работы», - заметил Вадим Нэдик.

«Надо честно сказать, что этот год утрачен, и акт технического состояния уже утратил свою актуальность в связи с тем, что часть работ выполнена, часть нет, а объект частично находится в худшем состоянии», - сказал и.о.председателя комитета. Он уточнил, что специалисты комитета выезжали на крепость и по результатам осмотра составили новый акт на всю крепость с фотофиксацией, который отправили собственнику и в Северо-Западную дирекцию. Этот документ можно будет использовать, оговаривая условия выполнения работ при организации торгов. «Со стороны комитета проявляется сейчас максимум внимания, из участников истории быстрее нас никто сейчас не реагирует», - отметил Вадим Нэдик, который признал: ухудшение состояния крепости есть, специалистами комитета этот факт зафиксирован.