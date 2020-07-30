Культура

Псковичей приглашают на кастинг фильма Жоры Крыжовникова «Дорога»

Псковичей приглашают на кастинг фильма Жоры Крыжовникова «Дорога». Как сообщается в инстаграм-аккаунте «kino_kasting_doroga», проводится набор актеров второго плана в массовку.

Отмечается, что фильм будут снимать в Пскове. Съемочный час - 650 рублей.

Требования к актерам: мужчины и женщины от 14 до 30 лет. Начало съемки 26 августа.

Для участия необходимо заполнить анкету и отправить в Direct инстаграм-аккаунта «kino_kasting_doroga»

Жанр фильма - трагикомедия. Сценарий к фильму Жора Крыжовников написал совместно с Алексеем Казаковым. Главную роль в фильме получил актер Сергей Бурунов.

Жора Крыжовников в 2013 году снял дебютную комедию «Горько!» и буквально проснулся знаменитым. Фильм вызвал широкий резонанс, причем мнения разделились. В 2014 году режиссер выпустил сиквел, а спустя год - новую резонансную комедию «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым. В 2018 году году Жора Крыжовников вновь снял проект, который все обсуждали. На этот раз - сериал «Звоните ДиКаприо», который показали только на TНT-Premier. Впервые в отечественном телевизионном проекте подняли тему ВИЧ, причем в комедийном жанре.