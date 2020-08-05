Культура

О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) рассказал о своих кинопланах.

По его словам, карантин приостановил процесс кинопроизводства. Однако в настоящее время съемки уже возобновляются. «Киношники люди живые, и как только разрешили - пошли процессы», - пояснил он.

Дмитрий Месхиев сообщил, что планирует снять в августе-сентябре этого года «небольшое кино». «Сценарий написал я сам по рассказам одного петербургского писателя, - поделился подробностями гость эфира. - Он понравился известному продюсеру. С финансированием помог фонд «Кинопрайм». Дальше пока планов не имею - хочу начать заниматься более плотно театром. Пока в ближайшее время снимать не буду». Режиссер уточнил, что съемки будут проходить в Петербурге: это будет локальная камерная история про молодежь.

Говоря о сфере кино, Дмитрий Месхиев отметил, что вследствие карантина очень сильно просел кинопоказ. «Восстановить кинопоказ даже тяжелее, чем восстановить театр, - сказал он. - Кинотеатры занимают большие площади, проще выжить будет сетевикам с большим запасом прочности. Процесс восстановления может занять годы».