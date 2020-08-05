Культура

В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции

Ряд исследователей культуры и литературы из Москвы, Санкт-Петербурга, Опочки и Пушкинских Гор уже сообщили о своем желании выступить с докладами и сообщениями на запланированных на третью декаду августа Михайловских Пушкинских чтениях. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», силами которого эта традиционная научная конференция проводится уже более полувека.

Среди заявленных выступлений есть сообщения, подготовленные по новым архивным находкам, касающимся как пушкинского времени, так и новейшей российской истории. Напомним, что тема конференции в нынешнем, проходящем под знаком 75-летия Великой Победы и 200-летия посещения Пушкиным Крыма году — «…Во славу Руси ратной…».

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В числе особо ожидаемых выступлений можно назвать, к примеру, сообщение известного журналиста и литератора, до недавнего времени — исполнительного директора Новой Пушкинской премии Екатерины Варкан; оно озаглавлено «Южная ссылка, которой не было, или История первого пиарщика».

Литературоведов и лингвистов не может не заинтересовать и другой заголовок: «Пиктография пушкинских рукописей между пунктуацией и рисунком»; такой доклад предлагает будущим слушателям известный популяризатор классической литературы, доктор филологии, профессор кафедры русского языка и истории литературы Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Георгий Векшин.

Свои впечатления и размышления о спектакле «Благословите светлый час» — очень яркой и весьма «не канонической» работе Русского государственного драматического театра имени Н.А. Бестужева (Улан-Удэ) — намерена предложить слушателям и участникам чтений Елена Дележа, кандидат искусствоведения, профессор кафедры режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Планируется, что чтения «…Во славу Руси ратной…» пройдут в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 21 и 22 августа.